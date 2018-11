Vermiste man (82) na urenlange zoektocht gevonden

Celstraf­fen geëist voor kassafrau­de in coffee­shops in Apeldoorn en Zutphen

19:17 Tegen Ismet K. (47) en Mirjam H. (42) uit Apeldoorn zijn maandenlange celstraffen geëist in de zo genoemde ‘coffeeshopzaak’. Het duo wordt onder meer verdacht van belastingfraude met gemanipuleerde kassa's in drie coffeeshops. Het gaat om Bazar in Apeldoorn, The Zoo in Zutphen en Zilyon in Doetinchem.