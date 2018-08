Vermoedelijke schutter schietincident Apeldoorn gepakt

Niet zeker of gepakte overvaller alle vijf overvallen in Apeldoorn heeft gepleegd

18:00 Het is nog niet zeker of de 30-jarige man die is aangehouden voor een reeks overvallen in Apeldoorn, alle vijf de overvallen heeft gepleegd. De politie liet woensdagavond beelden zien van een poging tot een overval op de Big Bazar op 13 juni in Apeldoorn zien, in de hoop daar een antwoord op te krijgen.