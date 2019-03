Vernevelde olie slaat neer in Sligro Apeldoorn

video Woningin­bra­ken dalen snel, dit is waarom inbrekers het steeds moeilijker hebben

12:00 In vrijwel alle gemeenten in deze regio is het aantal woninginbraken extreem gedaald. Afname van 60 tot 80 procent is zeker geen uitzondering. Een tendens die al vijf jaar gaande is. Vier redenen waarom inbrekers het steeds moeilijker hebben?