Vernieuwde straat in Apeldoorn misschien ook veiliger, groener, mooier

Apeldoorn had een paar jaar geleden een forse inhaalslag te maken om te voorkomen dat er ernstige schade aan wegen zou ontstaan. Dat hoognodig onderhoud is, mede dankzij een flinke zak geld van de provincie, inmiddels uitgevoerd.

Groen

Per situatie wordt bekeken wat wenselijk en haalbaar is. Buurtbewoners en andere gebruikers van een bepaalde weg krijgen waar mogelijk veel inspraak. De gemeente gaat daar ervaring mee opdoen in de Staatsliedenbuurt en delen van De Maten: buurten die al eerder zijn aangewezen om op te knappen.

Knelpunten

Tegelijk is duidelijk dat niet alles kan; het budget is beperkt. Als een straat op alle punten wordt verbeterd, zit een eenvoudige opknapbeurt van een andere weg er misschien niet meer in. Een groot project dat zich bijvoorbeeld aandient is de vernieuwing van de 1e Wormenseweg. Die weg is technisch ongeveer op en zal daarom van onder tot boven opnieuw worden gelegd. Daarnaast zijn er specifieke wensen en knelpunten. Hardrijden en parkeren zijn thema's die de aandacht vragen. Als de weg voor dat soort zaken een heel andere opzet krijgt, kost dat nog eens 300.000 euro meer dan de globale 400.000 euro aan wegaanleg.