Verscheurd gezin inspireert Meneer van Zanten

Ze kunnen ook bloedserieus zijn, de rockers van Meneer van Zanten. De Apeldoornse band wil zich in de aanloop naar Serious Request niet onbetuigd laten. Ze gaat binnenkort de studio in om een single op te nemen die volledig is geïnspireerd door het goede doel dat het Rode Kruis dit jaar heeft gekozen.

Schijnbaar ongemerkt lijkt Meneer van Zanten een nieuwe fase te zijn ingeslagen. ,,Wij hebben als band geen politieke thema's'', zegt zanger Jos Berenschot tijdens een repetitie nog. Maar zowel de single waar volop aan wordt gewerkt als de single waarmee de band nu aan de weg timmert heeft lading.

Volledig scherm Leadzanger van de band Meneer van Zanten, tijdens een repetitie van hun nieuwe single tbv Serious Request. © Maarten Sprangh

,,Was het een bom of een komeet? Was het een beving die de aarde spleet?'' Serious Request draait dit jaar om hereniging van gespleten gezinnen. Welke oorzaak het ook is die aan de gezinsdrama's ten grondslag ligt, het is van groot belang dat er aandacht voor is, vindt Berenschot. ,,Dit onderwerp is dan ook veel breder dan bijvoorbeeld van het laten overkomen van het gezin van een Syriër die naar Nederland is gevlucht. Iedereen ziet hier de ernst wel van in en wij willen het graag onder de aandacht brengen.''

Uitdaging

Het was best even schakelen, bekent de frontman; toen bekend werd dat het Glazen Huis in 2017 in Apeldoorn staat was daar direct de uitdaging om er 'iets' mee te doen. Maar pas nadat het goede doel bekend werd kon de band er mee aan de slag. ,,Anders dan wij gewend zijn bepaalden we nu niet zelf het thema en is er een deadline, in plaats van dat we een idee kunnen laten rijpen.''

Meneer van Zanten manifesteerde zich tot dusver met vrolijke nummers als Danielle: ,,Een wereldwip en wat een geluk, ze vergat haar slip.'' De laatste single - Zonder jou - is bloedserieus en zeer actueel, gaat over de euthanasie die oud-CDA-Kamerlid Van der Heijden vorig jaar samen met zijn vrouw pleegde. Is Zonder jou een pleidooi voor een 'laatste wil pil wet'? ,,Niet direct,'' zegt Berenschot, ,,maar dat mensen het zo kunnen beluisteren begrijpen we. Wat Van der Heijden deed ging tegen de lijn van zijn eigen partij in, hij nam eigenlijk het D66-standpunt in. Dat dit een politieke lading heeft, so be it.''

Volwassen

Twee van de vijf nummers die op Meneer van Zantens nieuwe EP komen zijn heel serieus. ,,Een volwassener thematiek'', verwoordt Berenschot het. ,,Wij worden ook ouder. Er is meer dan jolijt, vrouwen en bier.''