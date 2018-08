Verse poep van een wolvin op de Veluwe: blijft het dier hier?

De afgelopen maanden is intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van wolven op de Veluwe. Aanleiding waren meldingen van mensen die dachten een wolf te hebben gezien. Op diverse plekken op de Veluwe is poep gevonden. ,,Keutels van vleeseters kun je snel herkennen, maar die van een wolf en een hond lijken wel op elkaar'', zegt Roeland Vermeulen, een van de woordvoerders van Wolven in Nederland. ,,DNA-onderzoek is dan de laatste stap. Daarvoor is wel verse poep nodig, want je moet het DNA uit het slijm halen.''