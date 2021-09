Verslaafd aan verzamelen: overal poezen in huis van Henk (76) en Agnes (52) uit Apeldoorn

Ambulance brengt gevallen vrouw in Apeldoorn naar huis, met de fiets (!) op de brancard

14:18 Het ambulancepersoneel in Apeldoorn had woensdagmiddag even na 13.00 uur een wel erg bijzondere patiënt op de brancard liggen: een fiets. De tweewieler was van een oudere vrouw, die zelf gevallen was bij de verkeerslichten op de kruising van de Deventerstraat en Zutphensestraat. Ze hoefde echter niet mee naar het ziekenhuis, maar werd wel naar huis gebracht. Inclusief fiets.