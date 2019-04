Verslagenheid bij voetbalclub Columbia Apeldoorn, ook TKA gelast wedstrijd af

Voetbal­clubs steken Columbia hart onder de riem na dodelijk drama op snelweg bij Deventer

15:03 Amateurclubs in de regio betuigen in grote getale steun aan voetbalclub Columbia in Apeldoorn naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A1 bij Deventer vanochtend. Naar verluidt kwamen hierbij één of meerdere leden van de Apeldoornse club om het leven.