Verstopt riool en dode ratten in Apeldoorn: 'Niemand doet iets'

De jonge ratten die in oktober onder de grond vandaan werden gehaald liggen er nog steeds te rotten en te stinken in een emmer. Twee grote gaten in de parkeerplaats laten zien dat er iets mis is bij een flatgebouw aan de Erasmusstraat in Kerschoten. De bewoners balen: ,,Het riool is verstopt en het wordt maar niet opgelost!''

Gisterochtend, half elf. De drie bestuursleden van de huurdersvereniging bespreken op tien hoog de discussie die ze hebben met Rebo Vastgoedmanagement, dat het gebouw beheert namens het Pensioenfonds van de Metalektro. Loes Bruins, Wim Becker Hoff en Ineke Hofland zijn het hartgrondig eens: dit duurt veel te lang.

,,Al een aantal jaar hebben we te maken met verzakkingen op de parkeerplaats'', vertelt Becker Hoff. ,,Nadat we dat meldden, werd een klussenbedrijf ingeschakeld. Die haalde er wat stenen uit, vulde wat zand bij en klaar was het. Maar de verzakkingen gingen door. Vorig jaar gaven we aan dat een rioleringsbedrijf moest worden ingeschakeld. Toen dat gebeurde, werden ineens ratten gevonden."

Een heel nest met jonge dieren, welteverstaan, die de medewerker van het rioleringsbedrijf direct heeft gedood. Hij stopte de beesten in een emmer en deed de deksel erop. ,,Kijk", wijst Becker Hoff. ,,Daar staat de emmer nog." Als hij die opent, verspreidt stank zich over de parkeerplaats.

Behalve de verzakkingen op de parkeerplaats, kwam een keuken op de eerste etage al blank te staan en trekken toiletten op hogere etages soms slecht door. De flatbewoners hebben diverse keren aandacht gevraagd voor de problematiek en laten een uitgebreide mailwisseling als bewijs zien. Toch gapen er al maanden twee gaten op de parkeerplaats. ,,Er hangt lint om te waarschuwen dat je daar niet in moet vallen", zegt Bruins. ,,Die hebben we zelf weer opgehangen na de storm." De enige oplossing is het vervangen van de riolering, denkt Becker Hoff. Anders houden de problemen aan.

Rebo wilde gisteren geen reactie geven tegenover deze krant.

Niet meer dan elders

Volgens Ton Ceelie, vice-voorzitter van de wijkraad, heeft Kerschoten niet meer dan andere wijken last van ratten. ,,Ratten komen voor in rioolstelsels, net als in sprengen en beken. Ook in Kerschoten hebben we er dus mee te maken. Als een rioolbuis kapot gaat, kunnen ratten naar buiten komen en dat doen ze ook."

Enkele jaren geleden is de riolering aan het zuidelijke deel van de Boerhaavestraat vervangen, weet Ceelie. ,,Of daarbij ook de aansluiting van het hoofdriool naar het flatgebouw is meegenomen weet ik echter niet. Dat lijkt me de verantwoordelijkheid van de eigenaar."