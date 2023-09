Vertederende dierenkleurplaat en bloemen op plek van tragisch steekincident: ‘Ze zei altijd vriendelijk gedag’

Vrachtwa­gen klapt op voorligger, file op A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort

Door een botsing op de A1 bij Stroe staat een file tussen Apeldoorn en Amersfoort. Een vrachtwagen is achterop een andere vrachtwagen gebotst. Door het ongeluk was de rechterrijstrook afgesloten, deze is inmiddels weer vrij.