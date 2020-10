Vertraging op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld door ongeluk met drie auto's

video Schadelij­ke ‘zwerfkap­jes’ duiken op in straten en bossen in Oost-Nederland: ‘Gooi ze in de vuilnisbak’

21 oktober Schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor vogels en andere dieren. We dragen steeds vaker een mondkapje en zijn daar niet allemaal even zuinig mee. De mondmaskers duiken op tussen het zwerfvuil op straat. Per ongeluk verloren of bewust weggegooid.