Vertrouwde naam voor kentekenplaten verdwijnt na 50 jaar uit Apeldoorn

Sprinklers verplich­ten in bouwmark­ten? ‘Nee hoor, onzin.’

10:00 De Karwei in Apeldoorn brandde dinsdag – bij gebrek aan een sprinklerinstallatie – in korte tijd volledig af. Vrijwel geen enkele bouwmarkt in Nederland heeft sprinklers. Dat lijkt vreemd. Zou dat niet verplicht moeten worden? Nee hoor, zegt hoogleraar Ira Helsloot, dé autoriteit op dit gebied. ,,We gaan sprinklers in woningen toch ook niet verplichten?”