Vervaarlijk ogend insect heeft sleutelrol bij wel of niet slopen van ‘brokkelviaduct’ over A1 bij Apeldoorn

UPDATE EN VIDEO Verdachte steekinci­dent Apeldoorn na warrige zoektocht aangehou­den, slachtof­fer naar ziekenhuis

In een woning op winkelcentrum De Eglantier in Apeldoorn heeft zondagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Bij het incident raakte een man gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Na een warrige zoektocht werd na enige tijd aan de Viltmakersdonk een verdachte aangehouden.

2 januari