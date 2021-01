‘Vervelende’ huurbaas uit Apeldoorn breekt kuitbeen in ruzie met huurder

Vrijheids­beel­den in Apeldoorn en Vaassen uit protest tegen avondklok ingepakt met zwart folie

24 januari Zowel in Apeldoorn als Vaassen is zaterdagavond een prominent vrijheidsmonument ingepakt met zwarte folie. Volgens meldingen van de groep ‘76 jaar terug in de tijd’ op Twitter is dat gebeurd uit protest tegen de avondklok, waardoor de vrijheid is ingeperkt.