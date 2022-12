Vervelende kersttraditie: Krans van Arend is dit jaar wéér gestolen

Bijna helft supermark­ten is ‘gewoon’ open op eerste kerstdag: in Oost-Nederland ligt dat anders

Wie op eerste kerstdag nog snel een ingrediënt voor het diner wil kopen, heeft een goede kans dat de winkel open is. Zo’n 45 procent van de supermarkten is op die dag namelijk open dit jaar. In Oost-Nederland ligt dat anders: dan moet je geluk hebben om niet voor een dichte deur te staan. Op tweede kerstdag kan je wél vrijwel in alle supers terecht in deze regio.

23 december