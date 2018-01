Vervolging Apeldoorner Wim H. zes jaar na vondst cocaïne in 'Ananasgate'

Grote partijen drugs die naar zijn bedrijf werden gestuurd leidden de ondergang van zijn onderneming in. In 2007 werd een container met vierduizend kilo hasj uit Ghana bij hem gevonden en daarna ging er tot twee keer toe een grote partij cocaïne naar zijn groothandel, verborgen in een lading ananas.

47 miljoen euro

De laatste partij, die de politie begin 2012 onderschepte, vertegenwoordigde een straatwaarde van 47 miljoen euro. De politie vreesde dat gefrustreerde drugscriminelen een liquidatieteam op H. zou afsturen na ontdekking dat de drugs spoorloos waren. Daarom werd het bericht van de politie-onderschepping groot in de pers gebracht.

Geen bewijs

H. ontkende iedere betrokkenheid. Hij voelde zich machteloos en wilde stoppen met de verkoop van ananassen, zei hij tegen deze krant, uit angst dat hem dit nogmaals zou overkomen. Dat hij betrokken zou zijn bij de drugspartijen werd nooit aangetoond.

Dure auto's

Het onderzoek tegen hem bracht wel andere zaken aan het licht. Bij een inval in de groothandel en in zijn woning op 17 juni 2012 werden onder meer acht peperdure horloges, een heteluchtballon, dure auto's en de volledige administratie in beslag genomen. Al sinds 2007 was sprake van verdachte geldstromen rond zijn bedrijf, constateerde de politie. De herkomst van miljoenen euro's was onduidelijk en H. werd van witwassen beschuldigd.

Klanten weg

De inbeslagname had een verlammende uitwerking op zijn bedrijfsvoering. Na de de negatieve publiciteit lieten klanten hem bovendien in de steek. Eind 2012 gingen G+F Heemskerk en zijn andere bedrijven dan ook failliet. Het gestarte witwasonderzoek ging echter door.

Het OM denkt de bewijsvoering tegen de 48-jarige Apeldoorner nu rond te hebben. Bij de rechtbank in Zutphen wordt deze week vier dagen uitgetrokken voor behandeling van de zaak.

Bedrijvendokter