Vervuilde grond ook in Apeldoorns natuurproject verwerkt

Het Barneveldse bedrijf Vink is in opspraak omdat het vervuilde grond tegen de regels in liet herkeuren. Het tv-programma Zembla onthulde dat de grond vervolgens bij twee nieuwbouwprojecten in Barneveld werd gebruikt.

In Apeldoorn gaat het volgens burgemeester en wethouders om een kleine partij grond, die eind 2015 door Vink op de markt werd gebracht. In tegenstelling tot Barneveld is de grond in Apeldoorn niet bij een woningbouwproject verwerkt, maar verwerkt bij natuurontwikkeling. De grond is terechtgekomen in het gebied Drostendal/Weteringsebroek.