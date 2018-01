'Verwarde personen' kijken mee in de politiemeldkamer

Als er op straat een incident is met een verward persoon, wordt meestal de politiemeldkamer gebeld. Vervolgens gaan er agenten op af en maar al te vaak belandt een psychiatrisch patiënt uiteindelijk in de cel. Vaak zou een kliniek met deskundige hulpverleners veel beter zijn geweest.

,,De politie weet lang niet altijd hoe te handelen en neemt de persoon in kwestie dan maar mee naar het bureau", zegt Mink de Vries. Hij is lid van de 'klankbordgroep ervaringsdeskundigen' van GGD IJsselland en werd zelf door de politie in de boeien geslagen en in de cel gezet toen hij een psychose had. ,,Het levert je een trauma op als je midden in een psychose door vijf agenten tegen de grond wordt gewerkt. Zo'n ervaring is enorm ingrijpend. En ook de politie zit er niet op te wachten. Agenten vangen liever echte boeven."

Explosieve toename

De Vries en een andere ervaringsdeskundige uit de GGD-klankbordgroep draaien komende week een dag mee op de politiemeldkamer in Apeldoorn. ,,We luisteren naar de meldingen die binnenkomen en kijken wat ermee gedaan wordt. Zo proberen we meer zicht te krijgen hoe er met meldingen wordt omgegaan. Nu ontbreekt op de meldkamer vaak specialistische kennis om incidenten met verwarde personen te herkennen en daarvoor de juiste hulp in te schakelen. Wij willen daar als ervaren 'verwarde personen' een bijdrage aan leveren. Zodat direct de juiste hulp wordt geregeld en niet de politie met dit probleem wordt opgezadeld", aldus De Vries.

Explosieve toename

Het aantal incidenten met verwarde personen nam de afgelopen jaren explosief toe. In Oost-Nederland zelfs nog meer dan in de rest van het land. Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal meldingen met 78 procent. Alleen al in Apeldoorn werd in 2016 liefst 903 keer een incident met een verward persoon gemeld. In Zwolle was dat 726 keer het geval, Deventer telde 640 incidenten. Met als gevolg dat de politie dagelijks te maken heeft met psychiatrisch patiënten.

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg gooide eind 2016 een steen in de vijver door te zeggen: ,,De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen." Hij weigerde nog langer verwarde personen te vervoeren en op te vangen op het politiebureau.

Ggz-verpleegkundige

Nederlandse gemeenten kregen vervolgens de opdracht om voor oktober dit jaar een plan te hebben hoe om te gaan met verwarde personen die voor overlast zorgen. In veel gemeenten lopen proeven. Zo is in Deventer een project opgezet waarbij de politie en een ggz-verpleegkundige samen naar een incident gaan om de hulpverlening af te stemmen.

Manon Vosjan leidt namens GGD IJsselland het project 'Aanpak personen met verward gedrag'. Ze noemt het initiatief om ervaringsdeskundigen op de meldkamer in te zetten 'zinvol'. ,,Toen we vorig jaar begonnen met dit project is er een klankbordgroep in het leven geroepen. Die bestaat uit vijf ervaringsdeskundigen. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen. En dat gaan ze ook doen op de politiemeldkamer."

Psychose herkennen

De medewerkers op de meldkamer hebben een cruciale taak. Zij bepalen immers welke hulpdiensten naar een incident worden gestuurd. Vosjan: ,,Door met ervaringsdeskundigen te praten hopen we meer bewustwording te creëren. Wat doet het met een psychiatrisch patiënt als de politie eropaf wordt gestuurd? Aan welke signalen herken je verward gedrag? Hoe herken je een psychose ? Hoe kun je zo'n persoon het beste benaderen? Het is belangrijke kennis die deze mensen kunnen overbrengen."

Volgens Vosjan staat er vooralsnog één afspraak gepland, maar is het niet uitgesloten dat ervaringsdeskundigen vaker een dag mee gaan lopen op de politiemeldkamer.

Protocollen

De politie Oost-Nederland bevestigt dat ervaringsdeskundigen op de meldkamer zijn uitgenodigd. ,,Doel hiervan is dat samen wordt gekeken naar de protocollen en de toepassing daarvan bij meldingen over personen met verward gedrag", zegt politiewoordvoerder Ronald van der Leeden. ,,Dit past in ons streven om samen met de hulpverlening verwarde personen de zorg te geven die ze verdienen. Daarnaast zijn we nog in gesprek met de hulpverlening over de opvang en het vervoer van verwarde personen."