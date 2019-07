Verwarming voor ijsvrij Marktplein in Apeldoorn zit er niet in, blijkt hartje zomer

Het plein gaat volgend jaar volledig op de schop. Wat betreft het CDA een goed moment om te bekijken of er een verwarmingssysteem onder de bestrating kan komen. Die zou het plein sneeuw- en ijsvrij moeten houden in de winter, zo motiveerde de partij in juni. Burgemeester en wethouders noemden dat in een eerste reactie een ‘sympathiek voorstel’. Het zou aansluiten bij het doel om mensen vaker en langer op het Marktplein te laten zijn. Nu is dat nog vaak een verlaten vlakte.

Vertraging

Hartje zomer is duidelijk dat het plan lastig uitvoerbaar is. Een eerste verkenning maakt dat duidelijk. Er is een strakke planning voor de herinrichting. Op dit moment wordt het ontwerp daarvoor uitgewerkt. Als daar een verwarmingssysteem in verwerkt moet worden, zal er maanden vertraging ontstaan. Het CDA had vooraf aangegeven dat dat niet het geval mocht zijn. Daarnaast is er geen duurzame warmtebron voorhanden. Ook dat had het CDA zelf juist als voorwaarde gesteld. En dan zijn er natuurlijk ook nog extra kosten. Hoe hoog die zijn is lastig in te schatten, maar een heel grove raming komt uit op een miljoen euro.