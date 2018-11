Verwarring in Turkse rechtbank over ‘spijt’ IS-bruid Xaviera S. uit Apeldoorn

Tegenstrijdige verklaringen van de Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. of ze nu wel of geen spijt heeft van haar verblijf in IS-gebied leidden tot verwarring tijdens haar proces in de Turkse rechtbank. De spraakverwarring kan in haar nadeel werken wanneer de rechters later deze maand de strafmaat zullen bepalen.

Xaviera weigerde zich bij te laten staan door een Turkse advocaat. Die heeft ze van de hand gewezen, omdat ze haar eigen verdediging in het Nederlands wil voeren via een tolk.

Een raadsman had haar zeker geadviseerd om spijt te betuigen en volledig mee te werken met justitie, omdat spijtoptanten daarvoor in het Turkse rechtssysteem worden beloond met strafvermindering.

De volledig in zwart gehulde 24-jarige moslima stond in het paleis van justitie in de oostelijke stad Sanliurfa terecht met haar echtgenoot, de Algerijnse Dadi M., alias Mokhtar M. (37), en de in Sanliurfa wonende Syriër Abdullah B., bij wie het uit Syrië gevluchte stel tijdelijk onderdak zouden krijgen.

Xaviera, die al bijna een jaar achter tralies in voorarrest zit, was niet lijfelijk aanwezig in de rechtszaal maar kon alles volgen via een videoverbinding vanuit haar gevangenis in de stad Gaziantep, 150 kilometer verderop.

De officiële aanklacht tegen de Apeldoornse en haar man luidt ‘lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie’. Daarop staat in Turkije een maximale straf van 15 jaar cel. Xaviera is de eerste Nederlandse IS-aanhangster die in Turkije wegens die beschuldiging wordt aangeklaagd.

Spijt

Op de vraag van de voorzitter van de rechtbank of ze zich bewust was van de aanklacht, antwoordde ze kordaat en met vaste stem: ,,Ja, maar dat klopt niet. Ik accepteer die beschuldiging niet”. Toen de voorzitter doorvroeg en wilde weten of ze spijt had, ontweek ze de vraag en zei ze alleen zelfverzekerd ‘Ik was geen lid’.

Op dat moment sprong haar man voor Xaviera in de bres. ,,We waren bang door Daesh (Arabische afkorting voor ISIS, red.) vermoord te worden. Daarom besloten we naar Turkije te vluchten. Mijn vrouw was altijd thuis. Ze had niets met Daesh te maken. Ze heeft er spijt van dat ze naar Syrië kwam.” Waarom ben je dan naar Syrië gegaan?, vroeg de rechter. ,,Alleen maar om kinderen te helpen”, was het antwoord.

Op de vraag van de rechter of ze weet dat ze strafvermindering krijgt als ze meewerkt met justitie en spijt betuigt, zei Xaviera ‘nee’. ,,Ik heb alleen spijt dat ik in hun gebied heb geleefd”.

Ervaring

Aan alles was te merken dat haar man, die heel bewust de reis naar de heilige oorlog en het kalifaat maakte, meer ervaring heeft met justitie. In 2003 stond hij in Rotterdam terecht in een proces tegen een netwerk van 12 extremistische moslims dat opriep tot en ronselde voor de heilige oorlog. Wegens gebrek aan bewijs kwamen ze allemaal vrij.