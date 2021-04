Verwarring rond busvervoer in Apeldoorn duurt voort: oude bushokjes verdwijnen pas in oktober

VIDEO Tumult in Vaassen: politie kamt gebied uit in kogelweren­de vesten en met helikopter, één persoon gewond

12 april Op een fietspad aan de Zwarteweg in Vaassen heeft zondagavond een geweldsincident plaatsgevonden, waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. De toedracht is nog onbekend, maar omstanders spreken van een mislukte beroving. De politie zocht massaal naar twee jonge mannen, mogelijk in donkere kleding.