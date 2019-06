Verwoestende brand leidt uiteindelijk tot iets moois in Loenen

Overlast door jeukrups neemt toe in Apeldoorn: Gemeente kan alle meldingen niet direct oppakken

16:10 Viel het begin deze maand nog mee met het aantal meldingen van overlast door de eikenprocessierups in Apeldoorn, twee weken later is dat totaal anders. De meldingen van nesten in de bomen stromen binnen en de gemeente moet inmiddels kiezen waar de jeukrups bestreden wordt.