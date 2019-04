Verwoestende brand Notre-Dame in Parijs: hoe brandveilig zijn onze kerken?

,,Verschrikkelijk. Ik ben er enorm van geschrokken’’, zegt Heemskerk. Zorgen over brand zijn er volgens hem bij kerken altijd wel. Zeker wanneer er verbouwingen in de kerk gaande zijn. In de Lebuïnuskerk in Deventer, opgenomen in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn onlangs nog restauraties afgerond. ,,Gelukkig is het nu rustig. Bij verbouwingen ben ik toch wat onrustiger, de risico’s op brand zijn dan groter dan normaal. We beschikken bovendien over een sprinklerinstallatie. Daar vertrouwen we op. De brandweer staat er dan razendsnel.’’