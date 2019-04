Verzekeraar berust in tonnen boete Apeldoornse notaris

Kinderwa­gen vergeten? Pech, nu ligt ie op de schroot in Apeldoorn

6:00 Vergeet je per ongeluk je kinderwagen bij de Kringloop Foenix aan de Molenmakershoek in Apeldoorn, kom je terug om hem op te halen, blijkt ie weg! Het overkwam de 23-jarige Rooan van Zon uit Apeldoorn afgelopen week. ,,Of ie is verkocht? Of bij de schroot is beland? Dat weet ik niet. Maar de Bugaboo is verdwenen.’’