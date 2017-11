Verzet Apeldoornse SGP tegen expo lichamen haalt niets uit

SGP-raadslid Henk van den Berge stelde tijdens de vergadering van de gemeenteraad vragen over de tentoonstelling. Zijn partij is niet blij met het tentoonstellen van menselijke lichamen. Over deze reizende tentoonstelling ontstond bovendien commotie omdat onduidelijk is wat de herkomst is van de lichamen. Volgens de organisatie zijn de lichamen van Amerikanen, critici houden er rekening mee dat het om Chinezen gaat die wellicht geen toestemming hebben gegeven om te worden geëxposeerd.