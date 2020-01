Verzet tegen wielerbaan in Apeldoorn: wel ijsvogel, geen Adelaar in Kanaalpark!

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe SDC Putten op zoek naar een overwin­ning, topper voor handbal­lers Achilles

16 januari Nog een week geduld, dan barst het amateurvoetbal weer in alle hevigheid los. Voor afgelastingen hoeft voorlopig niet te worden gevreesd, zo lijkt het. Dit weekend wordt – buiten wat inhaalduels – alleen in de divisies én de hoofdklasse gespeeld. Uiteraard wordt ook in de zaal dit weekend weer volop gesport, met onder andere een topduel voor de handballers van Achilles.