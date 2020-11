Veteraan Herb Pike (96) die het hek van Paleis Het Loo ramde is niet meer; Apeldoorn verliest een van zijn laatste bevrijders

Groene deelscoo­ter verspreidt zich door Apeldoorn: ‘We verwachten commentaar in eerste dagen’

19 november Ze duiken plots overal in het straatbeeld van Apeldoorn op: de groene elektrische deelscooters van GO Sharing. De eerste 50 van 150 scooters zijn op verschillende plaatsen in de stad geplaatst en vanaf volgende week zijn ze ook in Deventer te zien. Het bedrijf erachter wil uit idealistisch oogpunt verduurzamen, maar overlast ligt op de loer.