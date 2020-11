Via drive-in op zoek naar een baan bij deze zorginstelling in Beekbergen

Al 22 Apeldoorn­se initiatie­ven klopten succesvol bij Meri aan, en ze heeft nog meer geld in de pot

7 november Het beste nieuws van dit verhaal? Er is nog geld! Wie in Apeldoorn zijn of haar buurt een impuls wil geven hoeft alleen maar even contact te zoeken met Meri Ismirowa. In het eerste half jaar dat ze namens de gemeente Apeldoorn initiatievenmakelaar is werden al 22 kleine projecten financieel ondersteunt. En er zit dus nog wat geld in kas.