Viaduct over A1 bij Apeldoorn wordt alsnog gesloopt; bezwaren bewoners Radio Kootwijk doen er niet toe

met video Ineens begint hond Luna te hinken, wat is er gebeurd op het grind van de Apeldoorn­se Kanaalzone?

Ze waren er al bang voor de afgelopen maanden. Glas dat her en der verspreid ligt op de brede grindstrook langs het Apeldoorns Kanaal, in de Kanaalzone bij de dreven in de wijk De Maten. Het probleem zou zijn opgelost, maar vorige week ging het alsnog mis. Hond Luna stapte in een scherf en liep een week mank.

14 juli