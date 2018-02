Viaduct over A1 in Apeldoorn jaren afgesloten voor zwaar verkeer

Veel anonieme misdaadmelders in Oost-Nederland

13:51 In de politieregio Oost-Nederland zijn vorig jaar 2.711 anonieme misdaadmeldingen gedaan. Dat is daarmee het hoogste aantal van alle regio's van Nederland. In totaal kwamen in 2017 bijna 17.000 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem.