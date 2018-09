Victor Doorn 1945 - 2018: Altijd zeggen waar het op staat

NecrologieHij kreeg een jaar langer dan waar hij zich al mee had verzoend. Op 73-jarige leeftijd is Victor Doorn woensdag overleden aan een gezwel in zijn hoofd.

Doorn vervulde een groot aantal maatschappelijke functies. Hij was onder meer directeur van De Stentor, voorzitter van de regionale Kamer van Koophandel, organisator van het Harley & European Bike Festival ('Harleydag'), heemraad bij het Waterschap Veluwe, voorzitter van de raad van toezicht bij GGNet en CODA en directeur van profvoetbalclub AGOVV. Ook maakte hij zich sterk voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Het bankje dat hij bij zijn afscheid van het Waterschap kreeg, werd tot zijn voldoening langs dat kanaal geplaatst, tegenover zijn woning tussen Apeldoorn en Lieren.

Operatie

Dat er iets mis met hem was kwam aan het licht toen zijn medebestuursleden bij de Bedrijvenkring Apeldoorn hem op een foutje betrapten; de scherpzinnige Doorn maakte eigenlijk nooit foutjes. In z'n hoofd zat een bijna vijf centimeter groot gezwel. Na de operatie die hij onderging was het niet helemaal weg en het groeide weer aan.

Op de zaterdag voor Kerstmis deed hij twee jaar geleden zijn verhaal in de Stentor. Het zou zijn laatste kerst kunnen worden, zei hij. En omdat hij op dat moment nog helder van geest was, wilde hij graag uitleggen waarom het ineens stil rond hem was geworden. Zo lang het nog kon.

Open en eerlijk

Hij vertelde het koel en zakelijk: ,,Dit is een gezwel dat maar enkele tientallen mensen in Nederland ieder jaar krijgen. Redelijk zeldzaam, redelijk agressief. Dit dreigt fout te gaan.'' Was het moeilijk om over zijn naderende dood te praten? ,,Nee.'' Doorn draaide nooit ergens omheen, ook niet als het hem zelf betrof. Daar hield hij niet van. Of het nou goed of slecht nieuws betrof: gewoon open en eerlijk zijn.

Met die houding dwong Doorn in het bedrijfsleven veel respect af. Anderen verweten hem juist botheid. Daar haalde hij de schouders over op.

Betaald voetbal

Dat hij zijn schouders zette onder het terughalen van betaald voetbal naar Apeldoorn was op het oog een vreemde stap voor Doorn, omdat hij geen uitgesproken voetballiefhebber was. Als directeur bij De Stentor vond hij echter dat het voor zijn krant goed zou zijn als AGOVV weer profvoetbal zou spelen. En daarbij: zijn bestuursvoorzitter Joop Munsterman stoeide in Enschede ook met een voetbalclubje...

Toen het eenmaal gelukt was liep hij niet voor zijn verantwoordelijkheid weg en dichtte hij als directeur veel gaten. De ambities die hij koesterde om van AGOVV in een nieuw stadion een stabiele profclub te maken bleken echter niet haalbaar.