Victoria Boys heeft ineens keepersprobleem en doet oproep op sociale media

En dat zal niet heel gemakkelijk worden, omdat de overschrijvingsdatum van 15 juni al ruimschoots is verstreken. ,,De meeste keepers hebben inmiddels al een club gevonden of zijn gestopt. Maar we hebben goede hoop dat we toch iemand kunnen vinden die een goede aanvulling op de A-selectie zal zijn", aldus Branco de Sousa.