Vier Apeldoorners zwaargewond naar ziekenhuis na kop-staartbotsing in Apeldoorn

Volgens de vrouw van één van de slachtoffers hebben haar man, haar twee zoons en een werknemer van haar man zware kneuzingen overgehouden aan de botsing. Van de vier slachtoffers werd een slachtoffer in Utrecht opgenomen, twee in Deventer en één in Apeldoorn. ,,De klap was zó hard, dat de achterbank waar mijn zoons op zaten naar voren is geschoven. Met moeite zijn ze uit de auto gekomen. Ik was binnen tien minuten op de plek van het ongeval. De eerste ambulance was er na dertig minuten en de andere drie ambulances deden er ruim een uur over voordat ze mijn gezin mee konden nemen.”