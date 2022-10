Vier gewonden door heftige botsing in Apeldoorn

Ravage in bos bij Hoog Soeren: jonge vrouw ernstig gewond naar ziekenhuis

Bij een zwaar eenzijdige ongeval in het buitengebied van Apeldoorn bij Hoog Soeren is zaterdagavond een jonge vrouw ernstig gewond geraakt. Ook de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Van de auto waarin zij zaten is weinig meer over.

7:40