Vier jonge Apeldoorners ontvangen een lintje

Archeolo­gen eren Zutphen met legpenning

14:56 Op de Reuvensdagen (nationaal archeologiecongres) in Apeldoorn is vrijdag de zilveren legpenning door AWN -Vereniging van vrijwilligers in de archeologie in Nederland - uitgereikt aan de gemeente Zutphen. Die gemeente zet zich naar het oordeel van de AWN ‘uitzonderlijk in voor de archeologie’.