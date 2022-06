Vier(!) koren zingen samen tijdens jubileumconcert Wilco Stronks: ‘Tevreden als ik van de muziek mijn boterham kan blijven verdienen’

Groene deelscoo­ters: ellende of uitkomst? Inwoners van Apeldoorn mogen het nu zeggen

Ze staan soms schots en scheef en zijn buitengewoon hinderlijk voor mensen in een rolstoel of met een rollator of kinderwagen. Vier partijen in de Apeldoornse gemeenteraad zijn de overlast van de groene elektrische deelscooters behoorlijk beu. Ze willen van inwoners nu horen of zij er ook zo over denken.

30 mei