Vier nieuwe kantoorpanden in Apeldoorn-Zuid

Die ruimte is ondergebracht in twee maal twee geschakelde panden van vier bouwlagen. Parkeerplaatsen liggen er omheen. Volgens de ontwikkelaar lopen er al gesprekken met toekomstige gebruikers. Er is ruimte vanaf 250 vierkante meter te huren.

Behoefte

Uit een rapportage van Dynamis/Rodenburg bleek onlangs dat er weer ruimte is in Apeldoorn voor het toevoegen van nieuwe kantoorruimte. Weliswaar is er leegstand, maar die neemt af. Bovendien is er behoefte aan eigentijdse gebouwen. Onder meer het gebied in Apeldoorn langs de Laan van Malkenschoten is daarvoor volgens bedrijfsmakelaars goed geschikt.