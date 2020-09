Vier ton voor brandveiligheid Gigant nu gemeente Apeldoorn voor verbouwing geen geld heeft

Sunita Biharie (SP) uit Apeldoorn is klaar om in de Tweede Kamer de boel op te schudden

9:44 De Apeldoornse Sunita Biharie is in beeld om namens de SP lid te worden van de Tweede Kamer. Ze staat op de voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2021 op de elfde plaats.