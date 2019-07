De vervoersbedrijven Arriva, Connexxion, Keolis en EBS doen een gooi naar het vervoersrecht in de streek IJssel-Vecht. De winnaar die eind september bekend wordt gemaakt, mag zijn bussen laten rijden in West-Overijssel, grote delen van Flevoland en op de Veluwe. Voordeel voor de reiziger: niet meer zo vaak in- en uitchecken bij de verschillende vervoerders.

Het is voor het eerst dat de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland samen optrekken bij de uitbesteding van het openbaar vervoer. Hiervoor deed elke provincie dat voor het eigen grondgebied. ,,Straks kunnen reizigers over een veel groter traject één keer in- en uitchecken. Nu moeten ze vaker van de ene naar de andere vervoerder”, legt de Gelderse provinciewoordvoerster Petra Borsboom een van de voordelen uit. ,,En voor het vervoersbedrijf betekent het dat het uitruilen van materieel makkelijker wordt.”

De vier kandidaten hebben aan de provincies laten weten aan welke eisen ze uit het totale wensenpakket kunnen voldoen. Borsboom: ,,Het bedrag staat vast en nu gaan we bekijken welk bedrijf het maximale doet voor dat geld. Er ligt een heel pakket aan eisen. Dat kunnen basiseisen zijn, zoals stipt rijden. Maar er zijn ook extra punten. Verduurzaming is daar een voorbeeld van. Met een complex wegingsinstrument rolt daar de beste aanbieder uit.”

Momenteel neemt Connexxion Flevoland en West-Overijssel voor zijn rekening, rijdt Syntus in Midden-Overijssel en op de Veluwe en zijn in Lelystad de bussen van Arriva te vinden. Alle drie de vervoerders hebben zich opnieuw aangemeld, waarbij Keolis zich als moederbedrijf van Syntus presenteert. EBS (Egged Bus Systems) is een nieuwe speler. Het vervoersbedrijf, dat onder Israëlische vleugels valt, is met name actief in de regio Den Haag en Rotterdam.

Nieuwe bussen rijden zonder uitlaatgassen

Wie het ook gaat worden, één ding is zeker: vanaf de start rijden de belangrijke buslijnen van de stadsdiensten in Apeldoorn, Zwolle en Lelystad volledig zonder uitlaatgassen. Deze eis geldt ook voor alle nieuwe bussen die vanaf 2025 worden aangeschaft. ,,Er wordt al redelijk groen gereden, maar straks moet het aan de achterkant van de uitlaat 'zero emissie’ zijn. Hoe dat wordt gehaald, is aan de vervoerders.”

De drie provincies zijn nu nog ingedeeld in zeven vervoersgebieden. Dat worden er drie. De streek IJssel-Vecht wordt als eerste van kracht vanaf december 2020. Dat gebied wordt in stapjes uitgerold. In Midden-Overijssel en op de Veluwe gaan de eerste bussen van de nieuwe vervoerder rijden. Later volgen ook Lelystad (september 2021) en de regio IJsselmond (een deelgebied in Flevoland en Overijssel) in december 2023.