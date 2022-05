Vierdaagse Apeldoorn heeft keihard extra daglopers nodig: ‘We naderen een kritische grens’

MET VIDEO Gloednieu­we auto van Bert wordt tot zijn verbazing gestolen bij Apeldoorn­se garage: ‘Hoe lullig is dit?’

,,Ik zat thuis en kreeg een telefoontje dat mijn auto weg was. Daar schrik je van.” Bert ten Kate uit Apeldoorn kan het niet geloven, toch is het echt waar: zijn vrijwel gloednieuwe Peugeot werd maandag gestolen uit de garage van Gerard Gerritsen. En dat terwijl-ie op de brug stond. ,,Het is bizar.”

26 mei