Vierdubbele autobotsing op A50 zorgt voor verkeersopstopping bij Apeldoorn

De derde auto in de rij liep behoorlijke schade op: de motorkap ligt volledig in de kreukels, van de koplampen is weinig over en de zijkant van de wagen is flink gebutst. Het voertuig is met een berger afgesleept. De andere betrokken auto’s hielden wat krassen en deuken over aan het ongeluk, maar konden zonder grote problemen de weg weer op.