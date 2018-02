Viertal crasht met auto in ijskoud water naast A50 bij Apeldoorn

Waar kan Emma uit Zuidbroek straks naar school?

24 februari 'Gekkenwerk'. Zo noemt Mirjam Buitenhuis (32) de overvolle basisscholen in de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Emma, de dochter van Mirjam en haar partner Jeroen, werd geboren in oktober en het is niet te garanderen dat er over vier jaar plek voor haar is op een basisschool in de wijk.