Vieze hondenuitlaatplaats: Maatregelen of onderhoud?

Drainage? Beluchten? Ron Prins lacht. Nergens voor nodig, zegt de man die dagelijks zijn honden op de blubberige hondenuitlaatplaats bij de Schrijnwerkershorst uitlaat. ,,Het is gewoon een kwestie van onderhoud. Daar waar de paden nog op originele breedte zijn is er geen probleem.''

Scootmobiel vast

Vorige week vertelde Loes van Dorland aan de Stentor dat ze met haar scootmobiel vast in de blubber was komen te zitten. De gemeente Apeldoorn erkende het probleem en kondigde maatregelen aan. Zodra de omstandigheden het toelaten worden de velden belucht, of met een prikrol bewerkt. Daarnaast komt er een onderzoek of het haalbaar is een soort drainage aan te leggen. Het water kan dan richting de vijver worden afgevoerd.

Ron Prins is blij met de aandacht voor de staat van de hondenuitlaatplaats. Volgens hem hoeft de gemeente echter geen forse maatregelen te nemen. ,,Het zit hem allemaal in het onderhoud. Dit zijn net de deltawerken in het klein. Daar waar dijkjes ontstaan kan het water niet weg en ontstaan er problemen.''

Boomwortels

,,Bij de aanleg waren de paden overal wel twee meter breed'', herinnert Prins zich. ,,Het zal zo'n zes jaar geleden zijn geweest dat de asfaltpaden werden vervangen door grit. Dat was een prima idee, want de paden bleven niet vlak door de boomwortels. Daar moesten steeds reparaties aan worden verricht. Het grit zelf is als het goed wordt onderhouden ook nog eens waterdoorlatend, dus je slaat meerdere vliegen in een klap.''

De praktijk is echter weerbarstig. ,,Als je het gras de kans geeft groeit het over het grit heen'', zegt Prins. ,,Dan krijg je randen, terwijl het grit iets boven het gras moet liggen. Water stroomt nu eenmaal naar beneden. Ik ben er van overtuigd dat als er geen achterstallig onderhoud was ontstaan het probleem nu een stuk minder groot zou zijn. Natuurlijk, het heeft flink geregend. Maar de overlast zou binnen de perken kunnen blijven.''

,,Het signaal van meneer Prins is bij ons bekend en we waarderen het dat hij met ons meedenkt'', reageert woordvoerder Kirsten Harleman namens de gemeente Apeldoorn. ,,We kunnen hier op dit moment helaas nog niets mee doen omdat alles nu te nat is. De paden worden wel geschouwd, waarna we bekijken welke paden in aanmerkingen komen voor onderhoud.''