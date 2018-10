Vieze scooter via ‘verleiding’ uit centrum Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn gaat de komende jaren proberen de uitstoot van voertuigen in de binnenstad naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld door in de nieuwe aanbesteding van het busvervoer voertuigen zonder vervuilende uitstoot te eisen. Daarnaast gaat de gemeente zoeken naar een manier om te zorgen dat de bevoorrading van winkels minder door traditionele vrachtwagens - diesels - gebeurt. Een derde concreet plan, dat eerder al bekend werd, is het volledig omvormen van parkeergarage Koningshaven naar een plek voor elektrische voertuigen. Tot slot komen er in de komende jaren meer bewaakte fietsenstallingen, om het zo aantrekkelijker te maken met de fiets naar de binnenstad te gaan. Behalve dat het beter is voor het milieu in het algemeen, moeten de maatregelen ook de luchtkwaliteit in de binnenstad verbeteren.