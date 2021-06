Vijf Apeldoornse medailles geven NK atletiek een flinke glimmende rand

Marije van Hunenstijn (100 meter, zilver, 11,28 seconden)

Vrijdag liep Marije van Hunenstijn in de stromende regen naar de beste tijd van dit seizoen. Ze werd tweede, achter Dafne Schippers (11,20) maar voor Jamile Samuel (11,34). ,,Ik ben heel tevreden met mijn tijd en plek. De voorbereidingen waren wat rommelig en ook de omstandigheden tijdens de race verschrikkelijk. Dat ik dan toch mijn snelste tijd van dit seizoen loop is heel fijn”, aldus de 26-jarige atlete. Bijkomend voordeel voor de Apeldoornse sprintster was dat Van Hunenstijn kon bewijzen in een duel met haar teamgenoten van de estafette. ,,Ik wilde graag laten zien dat ik bij de beste vier loopsters hoor op dit moment. Ik denk dat ik dat met deze zilveren medaille wel heb aangetoond.”

Van Hunenstijn zag af van de voorgenomen start op de 200 meter. ,,Ik heb wat blessures gehad aan mijn achillespees. Daardoor heb ik gekozen me toch alleen op de 100 meter en estafette te richten. In zo’n seizoen moet je keuzes maken.”

Daniëlle Spek (hinkstapspringen, zilver, 12,88 meter)

Vorig jaar werd Daniëlle Spek Nederlands kampioene, indoor was ze al twee keer de beste. Nu moest ze genoegen nemen met het zilver achter Maureen Herremans (12,98). ,,We hadden het sterkste deelnemersveld in jaren. Het is mooi dat dit onderdeel steeds meer niveau krijgt in de breedte”, blikte Spek terug. Ze verbeterde haar persoonlijke record. ,,Ik ben heel blij met mijn beste sprong, 10 centimeter verder dan het vorige record. Ik ben op de goede weg om mijn droom, het passeren van de 13 meter-grens, te bereiken. Ik ben blij met dit NK.”

Melissa de Haan (zevenkamp, zilver, 5795 punten)

Melissa de Haan moest trainingsmaatje Myke van der Wiel (5904) voor laten gaan, maar was blij met haar puntentotaal. De Haan: ,,Het kan natuurlijk altijd beter in een meerkamp, maar deze was wel erg stabiel. Alle onderdelen waren in principe goed, met hoogspringen en speerwerpen als echte uitschieters.” De 23-jarige atlete profiteert inmiddels een jaar van de trainingen in Rotterdam. ,,Ik ben veel sterker en sneller geworden. Er is ook absoluut nog ruimte voor verbetering, maar met de zilveren medaille en dit puntenaantal ben ik voor nu heel erg blij.”

Volledig scherm De medaillewinnaars op de 400 meter: Nout Wardenburg (l), Jochem Bobber en winnaar Liemarvin Bonevacia. © ANP / Olaf Kraak

Nout Wardenburg (400 meter, brons, 45,61 seconden)

De 400 meter-finale was van zeer hoog niveau. Wardenburg liep als derde man een dik persoonlijk record, maar winnaar Liemarvin Bonevacia was nog ruim een halve tel sneller (44,99). ,,Dit was een geweldige race. Bizar. Ik weet niet waar ik dit vandaan haalde”, was de eerste reactie van de 24-jarige Apeldoorner. ,,Mijn eerste 200 meter is altijd al snel, maar vandaag kon ik hem helemaal doortrekken tot na de finish. Dat was de grote winst en leverde mijn eerste race onder de 46 seconden op.”

Dit geeft ook goede hoop voor Wardenburg richting zijn deelname aan de 4x400 meters tijdens de Olympische Spelen. ,,Met deze tijd en derde plek kunnen ze eigenlijk niet meer om me heen. Ook omdat er een aantal individueel lopen in Tokio ga ik er vanuit dat er een plekje voor mij in één van de teams (mannen of mixed, red.) zal zijn.”

Lauri Hulleman (tienkamp, zilver, 7500 punten)

Op voorhand wist Hulleman dat een tweede plaats het hoogst haalbare was, omdat favoriet Rik Taam (8107 punten) ook in de race was. De 22-jarige Apeldoorner kon dan ook leven met het zilver. ,,Ik heb alle concurrenten achter me gelaten en een goede tienkamp gedraaid. Niet uitmuntend, maar ik ben tevreden over alle onderdelen. Als ik echt een uitschieter moet noemen, dan is het speerwerpen. Dat was sterk.”

Naast de zilveren medaille had Hulleman de EK U23-limiet nog in gedachten. ,,Drie weken geleden zat ik er 13 punten vanaf. Tijdens een NK zijn de omstandigheden meestal niet ideaal, maar met 7500 punten ben ik nu zeker tevreden.”