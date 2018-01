Vijf Apeldoornse voetbalclubs gaan samenwerken

Vijf voetbalclubs in Apeldoorn onderzoeken de mogelijkheid om in de nabije toekomst samen te werken op voetbaltechnisch en maatschappelijk gebied. Het gaat om WSV, Albatross, Columbia, Beekbergen en Orderbos.

Al jaren wordt er gesproken over het lage voetbalniveau in Apeldoorn. Met liefst achttien clubs zou het niveau veel hoger moeten kunnen, is de gedachte. De Apeldoornse Voetbafederatie liet een onderzoek uitvoeren hoe het niveau in de toekomst omhoog kan. De conclusies werden samengevat in het traject 'Ambitieus Samenwerken 055'.

Niet makkelijk

Samenwerken, dat is het codewoord om elkaar op voetbaltechnisch en maatschappelijk gebied naar grotere hoogten te stuwen. WSV, Albatross, Columbia, Beekbergen en Orderbos pakken nu als eersten de handschoen op. ,,Samenwerken blijkt niet zo heel makkelijk in Apeldoorn", zegt WSV-voorzitter Diederik Bos.

,,Om toch aan de slag te gaan, hebben we vier clubs gezocht die een beetje een gelijkwaardig DNA hebben als WSV. We hebben vaak dezelfde problemen en kunnen veel van elkaar leren. Bovendien heeft de gemeente Apeldoorn gezegd dat we het als clubs zelf moeten oppakken."

Vitesse

Vandaar dat nu de afspraak is gemaakt om in de toekomst samen te gaan werken. Met als bloedband betaald voetbalclub Vitesse, waar WSV al een convenant mee heeft. Albatross, Columbia en Orderbos worden partnerverenigingen van Vitesse, een 'niveau' onder convenantclub. WSV kan als convenantclub al gebruikmaken van trainersopleidingen, deelnemen aan bijeenkomsten voor bestuurders en in contact komen met potentiele sponsors.