Vijf arrestaties na gewapende overval Apeldoorn, politie vindt brandende vluchtauto in bos

video & updateCameratools in Apeldoorn is vanmiddag overvallen. De politie heeft vijf verdachten gepakt. De buit is volgens eigenaar Niels Lubbers aanzienlijk, hoewel hij de totale schade nog niet in beeld heeft. De daders spoten bij meerdere aanwezigen pepperspray in de ogen en deden bij een medewerker handboeien om. De vluchtauto werd later brandend teruggevonden in een bos.

De overval vond rond 14.30 uur plaats. Volgens getuigen hadden de daders vuurwapens en messen bij zich. Er waren op het moment van de overval ongeveer zes klanten in de zaak aan de Paramariboweg. Er waren tien personeelsleden aanwezig. Een personeelslid, vertelt Lubbers, probeerde een overvaller te overmeesteren. Hij kreeg bij zijn actie veel pepperspray in zijn gezicht. Het lukte de overvallers vervolgens om hem handboeien om te doen.

Helikopter

Een van de medewerkers slaagde er volgens een getuige in om een alarmknop in te drukken. Daarop sloegen de overvallers op de vlucht in een busje, dat buiten geparkeerd stond om de buit in te laden. De politie is met een helikopter is op zoek gegaan naar de gevluchte daders. Uiteindelijk werden vijf personen aangehouden. Over de identiteit van deze verdachten kon de politie nog niets zeggen.

Busje

Dankzij een oplettende getuige werd in de bossen bij Ugchelen is kort na de overval een brandend busje aangetroffen dat voldeed aan de beschrijving van de vluchtauto. Het voertuig stond midden op een bospad, in een gedeelte van het bos waar geen voertuigen zijn toegestaan. Het vuur is door de brandweer geblust. Omdat de politie vermoedt dat het gaat om de vluchtauto, is het busje door een bergingsbedrijf opgehaald voor nader onderzoek:

Douche

De winkel aan de Paramariboweg werd na de overval afgezet. De brandweer heeft een tent neergezet voor de winkel, waar de slachtoffers onder de douche hun ogen werden uitgespoeld. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze er aan toe zijn. Medewerkers van twee ambulances ontfermden zich over de slachtoffers.

Quote Het ging allemaal erg snel. Ik ben enorm geschrok­ken Medewerker Cameratools

Een 15-jarige Apeldoorner stond in de buurt van de balie, toen de overvaller binnen kwamen. ,,Ik kreeg een pistool of een mes op me gericht’’, vertelt de jongeman. ,,Dat weet ik niet precies. Het ging allemaal erg snel. Ik ben enorm geschrokken.’’