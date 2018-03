Vijf jongeren aangehouden op verdenking van dealen harddrugs

De verdachten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Bij doorzoekingen in hun kamers vond de politie geringe hoeveelheden verdovende middelen. Ook namen de agenten meerdere telefoons en computers in beslag.

Heroïne

Sinds begin februari was de politie op zoek naar de dealers. In een woning in Bergschenhoek werden op zaterdag 3 februari twee tienermeiden van 14 en 15 jaar aangetroffen die heroïne hadden gebruikt. Dat ging ze niet in de koude kleren zitten. Een van de twee moest zelfs worden gereanimeerd en heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen.