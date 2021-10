Vijf jongeren (zwaar)gewond bij nachtelijke crash op A50 bij Apeldoorn

Net geen kampioen, maar WSB-coach Van Schoonho­ven blijft ambitieus

17 oktober De teleurstelling was groot bij de honkballers van WSB. Tot op de laatste speeldag was de titel in de tweede klasse nog in beeld voor de Apeldoorners, maar coach John van Schoonhoven was desondanks trots op zijn mannen na de topper tegen Jeka die werd verloren met 9-6. ,,Jammer, maar wij waren ook nog niet toe aan deze stap”, gaf de coach toe.