Vijf jongeren (zwaar)gewond bij nachtelijke crash op A50

Het ongeluk gebeurde om kwart over twaalf. Andere automobilisten, die vlak na het ongeluk stopten, verklaarden dat het een enorme chaos was. Drie van de inzittenden van de auto die over de kop sloeg liepen over de snelweg, ook over de rijbanen waar nog verkeer reed, en waren in paniek. Andere passanten die gestopt waren verleenden eerste hulp aan twee personen die er slechter aan toe waren. Ook werd de bestuurster van de auto die vermoedelijk van achteren werd aangereden door omstanders opgevangen. Zij bleef ongedeerd.